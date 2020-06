Forhandlinger mellom EU og Storbritannia i stampe

– Jeg vil takke for gjensidig respekt på begge sider og for veldig god innsats under vanskelige omstendigheter. Men det er min plikt å si sannheten, og den er at det ikke har vært noen vesentlig fremgang, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier på en pressekonferanse i Brussel fredag. Da var den fjerde forhandlingsrunden nettopp avsluttet.

– Denne runden ble litt kortere enn vanlig, og omfanget var noe mer begrenset, men vi fortsetter å diskutere et bredt Spekter av temaer, inkludert de aller vanskeligste, sier Barniers britiske motpart, David Frost, i en uttalelse. Også han sier fremgangen har vært begrenset.

Etter tre foregående runder uten noe gjennombrudd var det få som trodde det ville bli vesentlig annerledes denne gangen.

Fisk og frihandel

Det er særlig fiske og vilkårene for en fremtidig frihandelsavtale som har vært utfordrende, og dette var blant hovedpunktene Barnier trakk fram også denne gangen.

– På fiskefronten har Storbritannia ikke vist vilje til å se på andre ting enn soner og kvotefordeling. De vil forhandle årlig om adgang til hverandres farvann, men dette er ikke mulig for oss. Det er ikke praktisk gjennomførbart, sier EUs sjefforhandler. Han understreker at EU er ute etter et stabilt økonomisk partnerskap.

Det var heller ikke fremdrift på det avgjørende punktet om rettferdig konkurranse. Fra Brussel har det hele tiden blitt sagt at fri adgang til det indre markedet fordrer at man holder seg til de samme reglene. Britene mener på sin side at EU vil ha dem til å føye seg etter unionens eksisterende regler, noe som er uaktuelt for det utmeldte landet.

Tiden renner ut

Med nok en runde uten reelle fremskritt på pekte Barnier at den allerede knappe tiden stadig blir knappere.

– Vi kan ikke holde på slik i all evighet. Uten et felles resultat, vil Storbritannia forlate det indre markedet ved årsskiftet. Når vi trekker fra tiden som trengs for å ratifisere en eventuell avtale, betyr det at vi har snaut fem måneder på oss.

EU har hele tiden holdt muligheten åpen for en utvidelse av overgangsperioden, som går ut 31. desember, men britene har avvist dette.

– Vi må fullføre disse forhandlingen i tide, slik at folk og bedrifter vet hvilke vilkår som gjelder etter overgangsperioden. Vi er villige til å jobbe hardt for i det minste å se et omriss av en balansert avtale om kort tid, sier Frost.

I slutten av måneden skal Storbritannias statsminister Boris Johnson møte EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen for å vurdere fremdriften. Dette blir Johnsons siste mulighet til å be om en utsettelse, men dette er altså ikke trolig. En endelig dato for møtet er ikke klar ennå.

Ansikt til ansikt

Til neste runde har Barnier foreslått for sin britiske motpart David Frost at de skal konsentrere seg om det mest kompliserte punktet.

– Jeg håper det bil føre til en ny giv for forhandlingsgruppene. Jeg håper også at vi kan møtes ansikt til ansikt når vi møtes igjen i slutten av juni. Det vil være bedre og mer effektivt, sier EU-forhandleren og understreker at «tiden som gjenstår «må brukes så effektivt som mulig».

Også britenes forhandlingsleder slutter seg til dette.

– Vi er ferd med å nå grensen for hva som kan oppnås i dette formatet med formelle forhandlinger på avstand. Dersom vi skal komme videre, må vi intensivere og akselerere arbeidet, og vi jobber med EU for å finne ut hvordan vi best kan gjøre det, sier Frost.

