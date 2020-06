Storbritannia er blant de hardest rammede landene av coronaviruset

Storbritannias helseminister Matt Hancock bekreftet fredag at landet hadde passert 40.000 dødsfall.

Per i dag har øyriket registrert 40.261 dødsfall. Dette er det dobbelte av de 20.000 som landets vitenskapelige rådgiver Patrick Vallance mente ville vært «det gode utfallet» for Storbritannia da undersøkelsen ble gjort i mars.

Dette får også mange til å undres over landets gjenåpningsstrategi, skriver Bloomberg. De første stegene for gjenåpne økonomien ble allerede gjort mandag 1.juni da Storbritannia blant annet hadde begynt å åpne barnehager og utvalgte butikkbransjer.

Storbritannia er landet i Europa med flest dødsfall som følge av pandemien, og er kun slått av USA med flere dødsfall på verdensbasis. Øyriket som har en befolkning på nesten 70 millioner, er også blant de verst rammede per capita med sine 58,8 dødsfall per 100.000 innbyggere. Til sammenligning har Norge 4,4 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Sverige som valgte en annen strategi enn de nordiske nabolandene for å håndtere viruset skiller seg ut med sine 45,9 dødsfall per 100.000 innbyggere.