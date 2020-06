EU vil investere 2,4 milliarder euro i vaksineutvikling

– I denne helsekrisen er vi alle i samme situasjon. Investeringen skal sikre at en vaksine er klar så raskt som mulig, og at alle kan få glede av den – både borgere i EU og ellers i verden, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides etter et videomøte med unionens helseministre fredag.

Investeringene, som tilsvarer nærmere 26 milliarder kroner, skal brukes på vaksinekandidater som nærmer seg eller allerede er i gang med klinisk testing. Ifølge EU-diplomater vil EU ikke vurdere å legge pengene i vaksiner der produksjonskapasiteten kun ligger i USA.

Kyriakides sier det er viktig at EU-land ikke konkurrerer med hverandre om vaksinen.

– Vi står sterkere som et samlet EU og får mer ut av å jobbe sammen og bruke hverandres ekspertise, sier Kyriakides.

Neste uke legger EU-kommisjonen fram en vaksinestrategi som skal inngår i det foreslåtte helseprogrammet EU4Health. Programmet skal gjøre unionen bedre rustet til å takle fremtidige helsekriser, blant annet ved å ha lagre med medisinsk utstyr.

(©NTB)