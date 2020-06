Argentinas forlenger betalingsfristen på milliardgjelden

UTSETTER: Argentinas frist for å betale utenlandsgjelden gikk ut fredag 12. juni.

Foto: AP Photo

Argentinas frist for å betale utenlandsgjelden gikk ut fredag 12. juni, og det var håpet at landet ville legge fram forslag til ny nedbetalingsplan, men i stedet har Argentina igjen utsatt betaling og avgjørelser.

Dette er fjerde gang Argentina har fått utsatt fristen for å betale 66 milliarder dollar, tilsvarende 623 milliarder kroner, i gjeld. Forlengelsene av betalingsfristen er forsøk på å få til en bedre avtale med landets kreditorer.

Finpusser på forslag

Ukene i forveien har forhandlinger ikke ført fram til noen løsning, til tross for flere tilbud fra kreditorene.

– Argentina og dets rådgivere ønsker å dra nytte av denne forlengelsen for å fortsette diskusjonene og for å la investorer fortsette å bidra til en vellykket omstrukturering av gjelden, heter det i regjeringens forklaring på at den innvilget seg en ny frist til 19. juni.

Argentina har tidligere sagt at det har nå finpusset på sitt siste tilbud fra forrige måned, som långiverne avviste som utilstrekkelig. Finansminister Martin Guzmans tilbud gikk da blant annet ut på et treårig moratorium for betalinger, 62 prosent reduksjon i rentebetalinger og 5,4 prosent reduksjon i hovedbetalingene, men store långivere avviste tilbudet som utilstrekkelig. Guzman sier det nye forslaget inkluderer justere renter, blant annet. Han sier Argentina og kreditorene er i ferd med å nærme seg hverandre.

– Det er opplagt at Argentina må inngå enighet med landets kreditorer etter at de ikke godtok det første tilbudet vårt. Argentina vil nå selvsagt forbedre sitt tilbud, sa president Alberto Fernandez onsdag.

IMF gir støtte

Det internasjonale pengefondet (IMF) ga i forrige uke støtte til Argentinas forslag til ny nedbetalingsavtale. Fernandez understreker at enhver gjeldsavtale som inngås, må være bærekraftig.

Landet misligholdt en innbetaling på 500 millioner dollar 22. mai.

Ifølge kilder med nært kjennskap til forhandlingene, vil det nye tilbudet også inneholde et punkt knyttet til eksport av landbruksvarer. Denne næringen sto for 60 prosent av landets eksport i fjor.

Argentina mener de eksisterende vilkårene for tilbakebetaling av gjeld vil gjøre at landet går konkurs.

Landets totale utenlandsgjeld er i øyeblikket på 324 milliarder dollar, tilsvarende 90 prosent av landets BNP.

