Brasil tar igjen Storbritannia i antall dødsfall

SMITTEEPISENTER: Det største landet i Sør-Amerika har nå over 40.000 dødsfall som følge av coronaviruset.

SMITTEEPISENTER: Det største landet i Sør-Amerika har nå over 40.000 dødsfall som følge av coronaviruset. Foto: Bloomberg

Etter å ha tatt igjen Storbritannia i går, er Brasil landet i verden med nest høyest dødsfall som følge av coronaviruset, opplyser Reuters. USA er fortsatt på topp med nesten 115.000 døde.

Sør-Amerikas største stat har per i går over 41.828 dødsfall tilknyttet viruset, noe som er mer enn Storbritannias 41.566 døde. Likevel skiller Brasil seg positivt ut i dødsraten, som er langt lavere per innbygger enn både USA og Storbritannia.

Helsevesenet holder ut

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) klarer helsevesenet å motstå presset, noe som er med på å holde dødstallene nede.

«Ifølge data vi har hentet virker det ikke som at helsevesenet er overbelastet» sier Dr. Mike Ryan som sitter i toppledelsen i WHO til Reuters. Ifølge smitteeksperten, er det få områder i storstaten som benytter over 80 prosent av kapasiteten til sykehusene.

Brasils helsedirektorat har rapporter omtrent 1.200 daglige dødsfall siden tirsdag. Til sammen har landet rapportert 828.000 smittetilfeller kumulativt, og over 25.000 nye tilfeller de siste 24 timene, opplyser nyhetsbyrået.

Kun USA har flere smittede, der over 2 millioner tilfeller skal være registrert.