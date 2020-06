Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland sikrer seg avtale om coronavaksine

Det britiske legemiddelfirmaet AstraZeneca har i dag signert en avtale med Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland om å tilby sin coronavaksine til Europa. Leveranser vil trolig begynne allerede i slutten av året, opplyses det.

Avtalen er at medisinutvikleren fra Universitet i Oxford vil tilby 400 millioner doser av coronavaksinen til Europa. I tillegg har selskapet uttrykt at det vil forsøke å ekspandere produksjonsmulighetene ytterligere, og at kommersialiseringen av produktet vil være «non-profit» under hele pandemien, skriver Reuters.

«Ettersom forsyningsplanen i Europa snart er klar, kan vi forvente at vaksinen vil kunne distribueres fort, og til mange land» sier adm. direktør Pascal Soriot i selskapet.



AstraZeneca har satt et mål om å på sikt kunne produsere to milliarder doser og levere på et globalt nivå. Finansieringen er blant annet tungt støttet av amerikansk filantrop og forretningsmagnat Bill Gates som har skutt inn over 1,2 milliarder amerikanske dollar i selskapet.