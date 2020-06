Store deler av verden har rekordøkning av ny smitte

VERST I VEST: New York har lenge vært det hardest rammede området av coronasmitte. Byen som omtales som verdens finanshovestad står alene for over 4 prosent av dødstallene på verdensbasis.

VERST I VEST: New York har lenge vært det hardest rammede området av coronasmitte. Byen som omtales som verdens finanshovestad står alene for over 4 prosent av dødstallene på verdensbasis. Foto: Bloomberg

Smittetallene har opplevd en kraftig rekyleffekt de siste to ukene. Store områder av verden opplever nå det som omtales som den andre bølgen av coronasmitte.

Nyregistrerte tilfeller rykker opp i Beijing og Tokyo, noe som øker frykten for en ny smittebølge. I tillegg har Kina avlyst en pressekonferanse som var planlagt på mandag da store deler av hovedstaden nå er stengt grunnet oppblussingen av smittetilfeller.

VIDEO: Frykter nytt virusutbrudd i Beijing (saken fortsetter under videoen)

Iran, som tidligere var blant de hardest rammede landene, har også nylig rapportert de høyeste dødstallene på over to måneder, skriver Bloomberg.

Rekordtilfeller i USA

Også den vestlige halvkule rammes stadig hardere. Mens smitten har vært avtakende i de store finansmetropoloene, slik som London og New York, øker fortsatt smitten totalt sett.

Smitteepisenteret USA har blant annet registrert den raskeste økningen av nye tilfeller på over to uker. Storstatene Texas og Florida som til sammen bebor over 50 millioner amerikanere, registrerte rekordhøye smittetall tidligere denne uken, opplyser The New York Times.

Smittespredningen har økt over 4 prosent i USA løpet av de siste 14 dagene, skriver nyhetsbyrået.

Passerte Storbritannia

Også på den sørlige halvkule skyter smitten opp i fart. Brasil passerte Storbritannia i å være landet med nest høyest dødstall etter USA på fredag. I Sør-Amerikas største stat har smittetallene nemlig økt 2,6 prosent, mens dødstallene har økt 2,1 prosent de to siste ukene.

Med over 200.000 registrerte dødsfall står USA, Brasil og Storbritannia alene for nesten halvparten av dødstallene på verdensbasis – til tross for at de tre landene bare representerer 8 prosent av verdens innbyggertall.