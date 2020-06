Tyskland vil ta opp rekordlån mot coronakrisen

REKORDLÅN: Finansminister Olaf Scholz vil ta opp flere drøyt 62 milliarder euro ekstra i lån for å bekjempe krisen.

REKORDLÅN: Finansminister Olaf Scholz vil ta opp flere drøyt 62 milliarder euro ekstra i lån for å bekjempe krisen. Foto: NTB Scanpix

I planen for revidert budsjett vil finansministeren ta opp 62,5 milliarder ekstra i lån, ut over det som allerede ligger inne. Det totale gjeldsopptaket kommer dermed opp i 218,5 milliarder euro, tilsvarende nærmere 2.370 milliarder kroner.

Nyheten kommer mens regjeringen holder på å sette sammen en rekordstor redningspakke for å motvirke de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien. Dette er det seneste skrittet i en enorm økonomisk omveltning for et land som vanligvis holder hardt på budsjettbalansen.

(©NTB)