Europa åpner grensene med håp om økonomisk bedring

Økonomien i Europa har fått seg en kraftig smell som følge av nedstengningene som ble innført for tre måneder siden for å begrense smitte av koronaviruset.

Turistindustrien er en av mange bransjer som er rammet særlig hardt.

Når flere europeiske land gjenåpner grensene mandag, blant dem Frankrike, Tyskland, Belgia, Hellas, Italia og Ukraina, ser mange lysere på den økonomiske framtiden.

Det er imidlertid fortsatt restriksjoner knyttet til Sverige, Spania, Portugal og Storbritannia.

Trenger turister

Italias utenriksminister Luigi Di Maio har omtalt mandagen som en «D-dag» og har understreket hvor viktig det er for landet å få turistindustrien i gang igjen.

– Det å fjerne blokkeringen av turister betyr å få utenlandske turister til Italia, noe som vil gi ytterligere støtte til økonomien vår, våre handelsmenn og våre familier gjennom sommersesongen, skrev han i et Facebook-innlegg på søndag.

Hellas, som også er en svært populær feriedestinasjon, gjenåpnet sine to største flyplasser, i Aten og Thessaloniki, mandag.

– Vi er desperate etter turister, vi må ha dem. Hvis vi ikke har folk her, hvordan skal vi overleve? sier Michalis Drosos, som jobber i en suvenirbutikk på den populære turistøya Santorini.

Tyske forhåpninger

Tysklands utenriksdepartement fjernet natt til mandag en advarsel om reising til 27 land i Europa fra sine hjemmesider. Landet har også sluttet med utstrakt grensekontroll.

Det tyske industri- og handelskammeret (DIHK) er forventningsfulle i møtet med de gjenåpnede grensene.

– Gjenåpningen av EU-grensene kan fungere som en stimulipakke nummer to for den tyske økonomien, uten at det koster staten en eneste cent, skriver de i en uttalelse.

– Glad

Frankrike gjenåpnet mandag grensene for alle EU-land med unntak av Spania, som det er innført restriksjoner mot fram til 21. juni. Spania har gjengjeldt beslutningen med samme tiltak rettet mot Frankrike.

– Kampen mot epidemien er ikke over, men jeg er glad for at vi har vunnet det første slaget mot viruset, sa Macron i en tale i forbindelse med gjenåpningen, ifølge The Guardian.

Personer fra Storbritannia som ankommer Frankrike, må i karantene i to uker.

Sverige unntatt i Norden

Svenskene har ikke stengt sine grenser under koronakrisen, men de øvrige nordiske landene har restriksjoner på innreise fra Sverige – med unntak av Gotland.

Danmark har åpnet grensen for Norge, Island og Tyskland, men for å komme inn i Danmark, må man ha forhåndsbestilt minimum seks overnattinger.

Bare timer etter at Danmark hevet restriksjonene mot Tyskland, ble det observert lange køer ved grensen ved Kupfermuehle.

