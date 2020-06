USAs sentralbanksjef Jerome Powell: – Det er betydelig usikkerhet knyttet til innhentingen av økonomien

MYE USIKKERHET: Sentralbanksjef Jerome Powell Foto: The Federal Reserve

«Det er betydelig usikkerhet knyttet til innhentingen i økonomien og den amerikanske sentralbanken vil holde styringsrenten lav til vi er trygge på at opphentingen er godt på vei», sier USAs sentralbanksjef Jerome Powell i en tale til senatets bankkomité tirsdag.

Ifølge MarketWatch ba ikke Powell Kongressen rett ut om en ny krisepakke, i stedet sa han at «direkte støtte ville kunne hjelpe familier og bedrifter gjennom en tøff periode, men også bidra til å begrense den langsiktige skaden på landets økonomi».

Powell forsikret om at Sentralbanken ville benytte alle muligheter den har for å sikre en så robustgjeninnhenting som mulig, han pekte også på at enkelte økonomiske parametere pekte i riktig retning.

Da Wall Street åpnet kl 15.30 nosk tid, spratt samtlige av de ledende indeksene opp, som følge av at detaljehandelomsetningen i USA gik opp 17,7 prosent i mai på månedsbasis.

«Når det er sagt, forblir nivåene for produksjon og sysselsetting langt under nivået før pandemien, og det er fortsatt betydelig usikkerhet til hvor robust denne gjeninnhentingen er», sa Powell.