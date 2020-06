Ikea vil betale tilbake all statsstøtte for coronakrisen

Ikea opplyser at åtte europeiske land samt USA ga selskapet finansiell støtte. De åtte landene er Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Irland, Portugal, Romania, Serbia og Spania. Summene er ikke oppgitt.

– Ikea er i kontakt med regjeringer i ni land for å betale tilbake det vi fikk i tilskudd til lønn til de ansatte da pandemien herjet som verst, sier en talsperson for Ingka Group, selskapet som styrer Ikeas salg til forbrukere.

Ikea understreker at ingen helt vet hvordan pandemien vil utvikle seg videre, men at konsernet nå har en bedre forståelse av hvordan konsekvensene forløper.

– Vi er kommet til at det riktige er å betale tilbake det vi fikk i tilskudd, sier talsperson Tolga Oncu.

Ikea fryktet at omsetningen ville falle 70–80 prosent, men etter gjenåpningen har salget tatt seg sterkt opp. Ikea opplever en større tilstrømming enn ventet og at svært mange ønsker fornyelser og forbedringer i hjemmet.

– Tallet viser nå at omsetningen bare har sunket med 10 prosent, og det er før varehusene åpner i USA, Storbritannia og Russland, sier Oncu.

Sent i april opplyste Ikea at rundt 300 og de 380 varehusene på verdensbasis var stengt ned, blant dem alle de 30 i Kina. Nå er det bare 16 varehus som ennå ikke har gjenåpnet for kunder.

(©NTB)