Sverige opphever reiserådet for elleve land

Sveriges utenriksdepartementet opphever fra 30. juni reiserådene som ble innført i forbindelse med coronapandemien for elleve land i Europa. Dermed kan svenske statsborgere reise til Hellas, Kroatia, Spania, Italia, Portugal, Slovenia, Frankrike, Island, Belgia, Sveits og Luxembourg, opplyser utenriksminister Ann Linde.

På spørsmål om hvorfor Sverige fortsatt fraråder reiser til Norge og Danmark, viser hun til nabolandenes egne bestemmelser.

Valget av land som svensker fortsatt ikke bør reise til, er dermed ikke basert på smitterisiko.

– Det er basert på risikoen for å havne i karantene eller for at det ikke finnes fly, tog og båter som gjør at man kan ta seg hjem. Folkehelsemyndighetene kan fraråde reiser til visse områder, men det er ikke slik i dette tilfellet, sier Linde.

Kun innreise fra Gotland

Norske myndigheter har kun åpnet grensene for svensker som kommer fra Gotland, noe statsminister Erna Solberg har begrunnet med at smittespredningen på øya er under kontroll.

Dermed kan de fleste svensker ikke kunne reise til Norge i sommer uten å måtte sitte i karantene i ti dager rett etter ankomst.

Svensker på jobbreiser har imidlertid fått unntak og slipper karantene.

– Vi har hele tiden villet at EU skal ha en koordinert åpning av grensene. Vi ser jo at man er på gang med å åpne opp mer i EU-landene, og det kan jo komme innen denne ferieperioden, sa Linde på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

– Men vi tror ikke vi kommer til å kunne heve frarådingen for resten av verden i løpet av denne sommeren, sa hun videre.

Frykter for samarbeidet

Linde har tidligere advart om at det nordiske samarbeidet kan bli skadelidende som følge av at de andre nordiske landene åpner grensene for hverandre, men holder Sverige utenfor.

Også for reiser til land utenom EU og EØS forlenges reiserådene fram til 31. august.

Da coronapandemien rammet Sverige, ba det svenske utenriksdepartementet folk om å avstå fra ikke nødvendige reiser. Dette rådet gjelder fram til 15. juli og skal revurderes innen den tid.

Men reiserådet er ikke et forbud. Fortsatt er det opp til hver enkelt å bestemme.

Onsdag passerte antall coronarelaterte dødsfall i Sverige 5.000.