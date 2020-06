Ber om oppreisning for kolonialisme og slaveri

VIL HA OPPREISNING: FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, på plass under hastemøtet i Genève onsdag. På skjermen er George Floyds bror, Philonise Floyd.

VIL HA OPPREISNING: FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, på plass under hastemøtet i Genève onsdag. På skjermen er George Floyds bror, Philonise Floyd. Foto: AP

Bachelet talte onsdag i en hastedebatt i FNs menneskerettighetsråd om rasisme og politivold.

Menneskerettighetssjefen kritiserte også det hun kaller «grunnløs brutalitet» som ble aktualisert i forbindelse med drapet på George Floyd i USA.

– Det har blitt et symbol på den systemiske rasismen som skader millioner av mennesker med afrikansk opphav, sa Bachelet.

Da Floyd talte i menneskerettighetsrådet tidligere onsdag, ba han FN hjelpe «oss svarte mennesker i Amerika».

Etterlyser erkjennelse

Bachelet mener at verdens land må saumfare sin fortid og strebe etter å få en bedre forståelse av det hun mener er en vedvarende systemisk diskriminering.

– Bak dagens rasevold, systemiske rasisme og diskriminerende politiarbeid ligger en mangel på å erkjenne og konfrontere arven etter slavehandelen og kolonialismen, sa hun og understreket at det er behov for formelle beklagelser, sannhetssøkende prosesser og andre former for oppreisning.

Hastemøtet ble arrangert som svar på drapet på Floyd i Minneapolis 25. mai og demonstrasjonene som er blitt arrangert over hele verden i etterkant.

Vil granske USA

Afrikanske land ønsker at FN-eksperter iverksetter en granskning av rasisme og politivold i USA, men det er uklart om forslaget vil få nok støtte.

USA trakk seg fra rådet for to år siden, men ifølge observatører er flere allierte land ukomfortable med at USA blir pekt ut i teksten.

Bachelet selv uttrykte ikke direkte støtte til forslaget da hun talte, men hun understreket at det er behov for omfattende reformer.

– Alle mennesker er født like, med verdighet og rettigheter. Det er hva dette rådet, som mitt kontor, står for, sa hun.