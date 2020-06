Nato stålsetter seg for ny smittebølge

– Dette har vært en bekreftelse på at det er greit å være flere sammen under utfordrende hendelser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB i en kort pause på starten av det to dager lange møtet.

– Vi har blant annet sett på hvordan vi kan få oversikt over kapasitet og støtte hverandre dersom det kommer en bølge nummer to, sier statsråden.

Som varslet diskuterte forsvarsministrene også et helhetlig konsept for avskrekking og forsvar.

Noe av det som skal tas opp på det to dager lange møtet, er hvordan Nato skal møte Russlands oppdatering og utvidelse av missilprogrammer med kjernefysisk kapasitet.

– Her vil Norge fortsette den gode jobben vi gjør med å ha en god forståelse av situasjonen i nord og fortsette å være øyne og ører for Nato, sier Bakke-Jensen.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger understreket at Nato ikke ønsker å speile Russlands oppbygging, men vil ha en «omfattende og balansert pakke av politiske og militære tiltak».

– Vi ønsker ikke å starte noe nytt våpenkappløp. Det er ingen tjent med, sa Stoltenberg før møtet.