Smittespredningen fortsetter å ta fart

NORDENS SMITTEEPISENTER: Sverige har over 5.000 registrerte dødsfall som følge av corona. Dette gjør nabolandet til det femte hardeste rammede i Europa per innbygger.

NORDENS SMITTEEPISENTER: Sverige har over 5.000 registrerte dødsfall som følge av corona. Dette gjør nabolandet til det femte hardeste rammede i Europa per innbygger. Foto: Bloomberg

Flere land rapporterer rekordhøye smittetall mens myndigheter fortsetter gjenåpningsprosessen. Per i dag finnes det 8,8 millioner smittetilfeller og over 460.000 dødsfall som følge av viruset på verdensbasis.

I Sverige påstod statsepidemiolog Anders Tegnell at landet hadde passert smittetoppen tidligere denne uken. Likevel fortsetter registrerte tilfeller å øke i Nordens største økonomi. I Sverige er det nå over 56.000 smittede og 5.000 døde. Dette tilsvarer 50 dødsfall per 100.000 innbyggere, noe som er den femte høyeste verdien i Europa. Kun Belgia, Storbritannia, Italia og Spania er hardere rammet per innbygger enn nabolandet.

Anders Tegnell har imidlertid kritisert medier for å ikke ta hensyn til at landet også har økt testekapasiteten den siste perioden. Sverige gjennomfører nå omtrent 22.000 tester ukentlig.

«Viruset kan komme tilbake når som helst»

Tysklands smittetall er de høyeste på fire dager etter at det har vært nye smitteutbrudd i slakteriene og asylmottak, skriver Bloomberg.

Beijing har rapportert 22 nye smittetilfeller, etter å ha hatt 55 dager med ingen rapporterte utbrudd i hele millionbyen. Amerikanske CNN peker på Kinas hovedstad som en påminnelse om at viruset kan komme tilbake når som helst.

I Australia vurderes det å stanse gjenåpningen og heller starte en innstrammingspolitikk ettersom delstaten Victoria har rapportert de høyeste smittetallene på over to måneder. Victoria er den nest mest folkerike delstaten i landet, og har blant annet storbyen Melbourne som smitteepisenter.

Også i USA er smitten på vei opp igjen. Stortstatene California, Florida og Arizona fikk rekordhøye døgnregistrerte tilfeller, mens i USAs nest største stat Texas har smittetakten økt de siste syv dagene. Med over 2,2 millioner smittetilfeller og 119.000 døde er USA fortsatt det hardest rammede landet i verden.

Brasil har nylig rapportert over én million smittede, og er landet som er nest hardest rammet på verdensbasis.

Verdens helseorganisasjon (WHO) varsler at vi inntar en ny og skummel fase, ifølge Bloomberg.