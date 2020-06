Saudi-Arabia opphever portforbudet

Oljenasjonen Saudi-Arabia vil oppheve portforbudet og fortsette økonomisk aktivitet som normalt fra og med i morgen, opplyser Reuters. Landet har vært nedstengt siden mars, siden de første smittetilfellene ble registrert.

Kongeriket vil gjenåpnes søndag klokken 6 lokal tid, men vil fortsatt beholde noen restriksjoner mot religiøse aktiviteter, internasjonal reise og for gruppering som består av mer enn 50 personer, skriver nyhetsbyrået.

Lavere dødsrate enn Norge

Landet har totalt rapportert 154.223 smittetilfeller og 1.230 dødsfall som følge av pandemien, noe som er det høyeste blant de seks landene som befinner seg i Golfrådet.

Med kun 3,5 døde per 100.000 innbyggere, er imidlertid golfnasjonen blant landene som har håndtert viruset best, og har lavere dødsrate enn Norge med 4,6 døde per 100.000 innbyggere.