Royal Mail kutter 2000 stillinger - aksjekursen faller

Britiske Royal Mail la torsdag frem restruktureringstiltak for selskapet, der det planlegges å kutte rundt 2000 stillinger, ifølge Marketwatch. Jobbkuttene inkluderer flere lederstillinger.

Nyheten kommer etter at selskapet meddelte kraftig inntektstall for regnskapsåret 2019-2020. For regnskapsåret 2019-2020, avsluttet 29. mars 2020, endte resultat før skatt på 180 millioner pund, ned fra 241 millioner det foregående regnskapsåret. Det tilsvarer en nedgang på mer enn 30 prosent.

Driftsresultatet endte på 325 millioner pund, ned 13,6 prosent sammenlignet med foregående regnskapsår, ifølge Sky News.

Skal kutte kostnader

Jobbkuttene vil ifølge det britiske postselskapet redusere kostnader med 130 millioner pund i året. Selskapet sier de er avhengig av kostnadskutt, etter at coronakrisen har bydd på utfordringer for virksomheten deres.

– De siste årene har ikke virksomheten i Storbritannia tilpasset seg raskt nok til endringene i markedsplassen med flere pakker og færre brev. COVID-19 har fremskyndet disse trendene, og byr på ytterligere utfordringer, sier Keith Williams, styreleder i Royal Mail.

Nedbemanningen kommer rundt en måned etter at toppsjef Rico Back sluttet, etter mindre enn to år i stillingen.

Torsdag faller kursen 6,73 prosent, og handles til kurs 167,70 pund per aksje. Hittil i år er aksjen ned mer enn 25 prosent.