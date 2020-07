Økt radioaktivitet i Nord-Europa

UFARLIG: Myndighetene i Norden har oppdaget en svak økning i ufarlig radioaktivitet i Nord-Europa. Her fra Kola-anlegget i nærheten av Murmansk.

UFARLIG: Myndighetene i Norden har oppdaget en svak økning i ufarlig radioaktivitet i Nord-Europa. Her fra Kola-anlegget i nærheten av Murmansk. Foto: Dreamstime

De to atomkraftverkene nordvest i Russland har imidlertid ikke meldt om noen problemer, sier en talsperson for den statlige operatøren Rosenergoatom til Tass.

Både Leningrad-verket ved St. Petersburg og Kola-anlegget i nærheten av Murmansk «opererer normalt, med strålingsnivåer innenfor normen», skriver det russiske nyhetsbyrået.

Finske, norske og svenske direktorater for strålevern og atomsikkerhet sier at de denne uka har målt små mengder radioaktive isotoper som er harmløse både for mennesker og miljø, i deler av Finland, det sørlige Skandinavia og i Arktis.

Stasjoner i Finnmark

– I Norge har vi målt radioaktiv jod på to stasjoner i Finnmark mellom 2. og 8. juni, sier beredskapssjef Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til NTB.

DSA fikk rapporter fra søstermyndigheter i Sverige, Finland og Estland med målinger av andre radioaktive stoffer uka etter.

– De typene stoffer vi finner, tyder på at det kan ha noe med kjernekraftvirksomhet å gjøre, sier Liland og legger til at de foreløpig ikke har kunnet fastslå hvor det kommer fra.

Hun understreker at det er snakk om veldig lave verdier helt uten fare for helse eller miljø.

– Hvis det hadde vært en alvorlig ulykke hadde vi målt mye, mye større konsentrasjoner enn det vi gjør nå. Så vi tror heller det kan ha vært uregelmessigheter et sted, sier Liland.

Fra Vest-Russland

Nederlands nasjonale institutt for folkehelse og miljø har analysert dataene fra de nordiske landene. Beregningene viser at de radioaktive isotopene kommer fra vestrussisk retning.

– Disse beregningene viser at radionuklidene (radioaktive isotoper) kommer fra vestrussisk retning, opplyste instituttet fredag.

– Radionuklidene er kunstige, det betyr at de er menneskeskapt. Sammensetningen av nuklidene kan tyde på skade på et brenselselement i et atomkraftverk, fortsetter det nederlandske instituttet.

Nederlenderne tilføyer at det begrensede antallet målinger ikke gjør det mulig å identifisere nøyaktig hvor kilden er.

Deler data

– Men myndighetene i Europa deler disse rådataene med hverandre, og jo flere resultater som nå kommer, jo bedre prognoser kan man gjøre i etterkant for å se hvor dette kommer ifra, opplyser Liland.

– Både Norge, Finland og andre land har forsøkt å bruke disse resultatene til å kjøre meteorologiske modeller for å se hvor dette kommer ifra. Men problemet her har vært at det har vært veldig skiftende vær i løpet av den uken da målingene har blitt gjort. Og da er det vanskelig å si med sikkerhet hvor det kommer ifra, sier hun.

– Det tyder bare på at dette utslippet kommer fra en reaktor i drift eller et brensel som har brent lenge i en kjernekraftreaktor, sier Liland.

Ifølge Rosenergoatoms talsmann har strålingsnivåene rundt begge de to atomkraftverkene «vært uendret i juni».