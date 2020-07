USA står for en fjerdedel av smittetilfellene i verden

IKKE OVER: Toppsjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) tror at pandemien ikke er i nærheten av å være over.

37 av de 50 amerikanske statene rapporterer økt smittespredning, ifølge data hentet fra The New York Times. Både Washington, California, Texas, og Florida revurderer planene om å gjenåpne økonomien.

I USA er det nå over 2,5 millioner registrerte smittetilfeller.

Nesten 40.000 nye smittede hver dag

Smittespredningen har økt 76 prosent de siste 14 dagene, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået. Nå rapporterer landet med flest smittede omtrent 38.700 nye tilfeller hver dag.

Farten på smitten øker 5 prosent, sammenlignet med hvor fort smitten spredte seg forrige uke, ifølge data fra John Hopkins University.

– Ikke i nærheten av å være over

Mangel på i innføring av grunnleggende helsetiltak har gjort at over 10 millioner er smittet og en halv million er døde av coronaviruset, sier WHOs toppsjef. Over en fjerdedel av verdens smittetilfeller er i USA.

– Vi ønsker alle at dette skal være over snart slik at vi kan fortsette med dagliglivet vårt. Men den harde virkeligheten er at dette ikke engang er i nærheten av å være over, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag.

Det er nå et halvt år siden Verdens helseorganisasjon først ble oppmerksom på smitteutbruddet i Wuhan i Kina, skriver NTB.

– Selv om mange land har gjort framskritt, tiltar pandemien i styrke globalt, sa Tedros. Han oppfordret alle land til å øke testingen, spore smittekontakter, og i større grad sette folk i isolasjon eller karantene, skriver NTB.

– Pandemiens omfang kunne ha vært unngått gjennom virkemidler og verktøy vi har tilgjengelig, sa han.