Onsdagens skjebnevalg kan avgjøre Russlands politiske framtid

Onsdag er siste dag den russiske befolkningen kan stemme over lovendringen Putin ønsker. BBC skriver at avstemningen kan resultere i den største grunnlovsendringen siden 1993, og stemmeseddelen inneholder flere punkter. Blant andre finner vi loven som gjør det mulig at Putin kan forlenge sitt presidentskap til 2036.

BBC forklarer hvordan loven nå sier at presidenten ikke kan sitte i to påfølgende perioder. Lovforslaget går derimot ut på at presidenten maksimalt kan sitte i to år totalt, uavhengig om periodene er rett etter hverandre.

Viktigere enn denne nyanseforskjellen er at endringen nullstiller Putins tidligere perioder som president, og han kan følgelig forbli president i to perioder til.

Rekordlav støtte ikke i veien for lovendring

Putins "approval rating" ligger på det laveste nivået på 20 år, det viser en undersøkelse fra Levada gjengitt av Financial Times. Dette har ifølge avisen skjedd etter stadig sterkere misnøye med Kremlins håndtering av corona-krisen.

Den sterke misnøyen mot presidenten ser likevel ikke ut til å være en trussel for at lovendringen vil bli realisert. FT gjengir nemlig resultater fra valgdagsmålinger publisert av Vtsiom som viser at 76% støttet Putins endringer.

Wall Street Journal påpeker på sin side at Putin vil avslutte sitt presidentskap som 83-åring dersom lovendringen og de to neste presidentvalgene skulle gått i hans favør.