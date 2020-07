USA/Kina-feiden: – Vi har et av de mørkeste kapitlene noensinne foran oss

Forholdet mellom USA og Kina – verdens to største økonomier – er kaldt. Nå mener ekspertene at forholdet kan kjølne ytterligere etter at begge land signaliserer at de er klare for kamp på flere områder.

– Det er stort rom for eskalering her. Det er tydelig at vi har et av de mørkeste kapitlene i historien foran oss hva gjelder forholdet mellom USA og Kina, sier Todd Mariano, USA-direktør i Eurasia-gruppen, til CNBC.

Økte gnisninger

Gnisningene mellom de to landene har vært store de senere årene, med tariffer på handel og kalde skuldre. De siste månedene har Trump kritisert Kinas reaksjoner og behandling av coronaviruset og sikkerhetsloven i Hongkong. Kina har også piggene ute mot amerikanerne.

I går kulminerte det hele i at USA svartelister Huawei og ZTE og merker dem som en nasjonal trussel på grunn av tilkoblingen med de kinesiske myndighetene og militæret.

– Vi ser at det er gnisninger både i teknologi og eksport. Det som er mest foruroligende er at begge landene kjemper på flere fronter. Det er ikke bare ett område de er uenige på, sier Mariano.

Kina vil ha Trump

Analytikerne strides i om Trump eller Biden vil være det beste valget for forholdet mellom de to gigantene.

– Hvis Trump blir gjenvalgt vil det kalde forholdet fortsette. Flere trusler og muligens flere tariffer, sier William Reinsch, seniorrådgiver i internasjonal business.

Kineserne selv vil ifølge meningsmålinger ha Trump inn i en ny periode.

– De tror at Trump vil gjøre mer skade mot den vestlige alliansen enn han vil gjøre mot Kina, og at de dermed netto vil komme ut bedre enn om Biden blir valgt, sier Reinsch.

Trumps tankegang om «Amerika først» har skjøvet noen av deres nærmeste allierte vekk. Presidenten truet med å heve tariffene mot EU og avsluttet en atomavtale med Iran som ble støttet av Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

– Han irriterer de allierte og taper venner. Det gir Kina en åpning til Europa og andre deler av verden de tidligere ikke hadde, sier Reinsch til CNBC.