Sjefsøkonom tror den økonomiske bedringen vil avta

Etter corona-krisen sendte verdensøkonomien inn i en dyp dal med parareller til den globale finanskrisen, har mange spekulert i hvordan økonomien vil ta seg opp igjen.

Dagens oppgang på den kinesiske CSI 300-indeksen føyer seg inn i rekken av positive nyheter for investorer, etter troen på økonomisk bedring blir stadig sterkere priset inn i markedet.

Den kinesiske indeksen hoppet nemlig 5,8 prosent mandag, den største oppgangen på én dag siden februar 2019, det melder Financial Times.

Disse nyhene styrker håpet om en V-formet utvikling, til tross for at USA for to dager siden kunne rapportere om rekordhøyt antall nye smittede på én dag.

Økonomisk bedring kan kjølne

Kina har hatt en rask bedring av smittesituasjonen, men sjeføkonom i Deutsche Bank, Michael Spencer, sier ifølge CNBC at den økonomiske bedringen raskt kan kjølne.

Spencer hevder at den sekvensielle vekstraten vil stige saktere fordi det er et mindre gap mellom den normale konsumtilstanden og slik den er nå.

"De tosifrede nedgangene i BNP i resten av verden vil treffe kinesisk eksport for det neste kvartalet hardt" sier Spencer ifølge CNBC.