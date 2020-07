JP Morgan: Biden-seier er positivt for disse aksjene

OPTIMISTISK: JPMorgan tror Joe Biden-seier kan være positivt for flere selskaper.

OPTIMISTISK: JPMorgan tror Joe Biden-seier kan være positivt for flere selskaper. Foto: AP Photo/Richard Drew

I lys av presidentvalget i USA i november, har flere analytikere og økonomer påpekt at en Joe Biden-seier potensielt kan være negativt for aksjemarkedet, blant annet på grunn av hans skattepolitikk.

Strategene i JP Morgan sier imidlertid i en oppdatering at flere selskaper kan oppleve positiv vekst dersom Joe Biden skulle vinne valget i november. Det melder Marketwatch mandag.

Noen av Biden sine kampsaker inkluderer økt skattesats for selskaper fra 21 prosent til 28 prosent, og økt minstelønn for arbeidere. Strategene i meglerhuset forventer også at Biden vil lette på tariffene mot Kina og øke infrastrukturutgiftene.

Meglerhuset fremhever imidlertid at Biden sine kampsaker ble satt før coronapandemien, og kan endres dersom det blir nødvendig.

– Gitt den nåværende økonomiske svakheten, vil sannsynligvis forbedring av virksomheter og jobbvekst bli prioritert, fremfor politikk som kan dempe den økonomiske veksten og kanskje til og med sette det ønskede resultatet av mellomvalget i 2022 i fare, sier meglerhuset.

– Videre vil en mer diplomatisk tilnærming til innenriks- og utenrikspolitikk sannsynligvis føre til lavere aksjevolatilitet og risikopremier.



Tror på positiv effekt for flere selskaper

Strategene i JP Morgan tror blant annet at selskaper som Protector & Gamble, Nike, Boeing, Dupont og 3M vil merke positive effekter av lettelse av tariffer, dersom Biden skulle bli valgt. I tillegg mener de at CVS og Johnson & Johnson er attraktive selskaper som vil dra nytte av Biden sin helsepolitikk.

Videre tror strategene at økningen i minstelønn vil ha en positiv innvirkning på forbruk og vil være netto positivt for S&P 500-selskaper, til tross for høyere kostnader. Av den grunn trekker analytikerne frem selskaper som Facebook, Alphabet, Twitter, Visa og Apple som lovende.

– Å skille vinnere og tapere vil være avhengig av virksomheter som vil se økende etterspørsel på grunn av økende disponibel inntekt, lavere arbeidsintensitet og høyere marginer, sier meglerhuset.

Hittil i år er S&P 500 ned 3,12 prosent, mens Dow Jones er ned 9,50 prosent. Nasdaq er på den andre siden opp 18,42 prosent.

Tabellen viser et utvalg selskaper som JPMorgan ser oppside i ved Joe Biden-seier.