WHO-topp mener det er ingen overraskelse om coronadødstallene vil stige igjen

DOBBEL SÅ RASK SMITTESPREDNING: Flere WHO-topper har uttrykt bekymringer for den akselererende smittespredningen. Mens verden registrerte omtrent 100.000 nye daglige tilfeller i april og mai, registreres det nå over 200.000 nye smitteutbrudd per dag. All økningen kommer neppe av økt testing, mener WHO. Foto: ANTARA FOTO