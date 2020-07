Goya-boikott etter ros av Donald Trump

Det var i forbindelse med nedsettelse av en komité, som skal være med på å skape større økonomisk vekst for latin-amerikanere, at sjefen for Goya, Robert Unanue, uttrykte sin beundring ovenfor den amerikanske presidenten, skriver Reuters.

– Vi er alle virkelig samtidig velsignet med å ha en leder som president Trump som er en bygger, og det var det min bestefar gjorde, sa Unanue som er tredje generasjon som styrer familiebedriften.

VIL HA BOIKOTT: Julian Castro, tidligere presidentkandidat for Det demokratiske parti i USA. Foto: Dreamstime

– Vi ber for vårt lederskap, vår president, og vi ber for at landet vårt vil fortsette å blomstre og vokse.

Boikott-trend

I etterkant av arrangementet har emneknagger som #Goyaway og #BoycottGoya begynt å trende på Twtitter. Blant dem som har kastet seg på boikottoppfordringen er tidligere presidentkandidat for Det demokratiske partiet, Julian Castro, og medlem i Representantenes Hus, Alexandria Ocasio-Cortez fra New York.

Unanue har imidlertid forsvart kommentarene sine, og sa på fredag ​​at oppfordringene om en boikott av selskapet var et angrep på hans ytringsfrihet.

VIL HA BOIKOTT II: Alexandria Ocasio-Cortez (D), medlem av Representantenes Hus fra New York. Foto: Dreamstime

– Jeg unnskylder meg ikke. Når du blir oppringt av presidenten i USA, vil du si: 'Nei, jeg er lei meg, jeg er opptatt, nei takk?' Jeg sa ikke det til Obama, og jeg sa ikke det til president Trump, sa Unanue til Fox News fredag.

Arrangementet i Det hvite hus blir sett på som et forsøk på å øke Trumps status blant latino-amerikanere, som ofte har følt seg fremmedgjort av hans politikk og retorikk. Ifølge nasjonale målinger gjort for Reuters støtter bare rundt en fjerdedel av registrerte latinamerikanske velgere Trump i duell mot tidligere visepresident Joe Biden.