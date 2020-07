Dronning Elizabeth II må selge 750.000 flasker gin

GIN: Dronning Elizabeth må selge gin for å dekke opp for bortfallet av inntekter fra turistene som har uteblitt under coronakrisen.

Årlig kommer det rundt 15 millioner besøkende til Buckingham Palace, men færre turister under coronakrisen har skapt et stort, sort hull i finansene til Dronning Elizabeth II, skriver The Sun.

Inntektene fra turister har stupt i første halvår og nå vil hun selge gin for å kompensere for et bortfall av inntekter fra turister på hele 18 millioner pund, tilsvarende mer enn 212 millioner kroner.

Taper hundrevis av millioner

Men det blir verre enda. For 2020 regner The Royal Collection Trust med at dronningen vil tape 30 millioner pund på coronakrisen, nær 355 millioner kroner, og hun har lånt 22 millioner pund (260 millioner kroner) for å komme gjennom krisen og 2020.

Et tiltak for å bedre på finansene er altså å selge gin. Mandag lanserte Royal Collection Trust, en avdeling under Royal Household, ifølge avisen et begrenset antall flasker London tørr gin, tilsatt blant annet laurbær- og morbærblader fra dronningens hage.

472 kroner flasken

En flaske av dronningens gin koster 40 pund, og vil ifølge avisen blant annet gå til å vedlikeholde kunstsamlingen.

Skal salget av gin dekke opp for hele inntektstbortfallet i år må hun selge 750.000 flasker. Uten sammenligning for øvrig solgte Vinmonopolet 596.493 liter gin i Norge i fjor, noe som tilsvarer omtrent 852.132 flasker på 0,7 liter.

For å fylle det store hullet må det imidlertid også sterk lut hos dronningen til i London.

Det er ikke ventet noen bedring i besøket før i 2021 så i tillegg til å selge gin må hun også kvitte seg med flere hundre faste medarbeidere og guider, som så langt under krisen har fått full lønn.