Kevin Rudd sier forholdet mellom Kina og USA er det verste på 50 år

Tidligere statsminister i Australia og ekspert på Kina, Kevin Rudd, sier til Bloomberg onsdag at forholdet mellom Kina og USA er i den verste tilstanden på 50 år. Han henviser altså til daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver og senere utenriksminister i USA, Henry Kissinger, som i 1971 dro på en hemmelig diplomatisk tur for å bedre forholdet mellom de to landene.

Utsagnet fra Rudd speiler seg på USAs beskjed til Kina om at de måtte stenge ned konsulatet deres i Houston. Det kinesiske utenriksdepartementet kalte handlingen for en «politisk provokasjon» fra USA sin side.

Handlingen føyer seg inn i rekken av provoserende handlinger fra begge sider, som har forverret forholdet mellom de to supermaktene i løpet av nyere tid.

– 20-30 år med økte gnisninger

Det kan se ut til at spenningen mellom de to landene ikke vil roes ned i løpet av den kommende tiden.

På spørsmål om USA planlegger å beordre flere nedstengninger av kinesiske konsulater, svarer nemlig Trump at «det er alltid mulig», det skriver Reuters.

Dette underbygger også utsagnene til Rudd, som mener at interne uttalelser fra Kinas øverste leder, Xi Jinping, antyder at landet forbereder seg for det de internt beskriver som «20-30 år med økte gnisninger» med USA.

Må koordinere en Kina-strategi

Rudd sier i intervjuet i Bloomberg at asiatiske og europeiske land er nødt til å koordinere en Kina-strategi, på lik linje som Kina har en strategi mot resten av verden.

Han viser videre til at land i Europa nå er i samtaler om hvordan de skal håndtere Kinas enorme vekst.