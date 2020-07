Musk advarer mot ny stimulipakke

– En ny stimulipakke fra myndighetene er ikke til beste for folket, tvitret Musk på fredag, før han la til: – Disse er fylt opp til randen med øremerkede midler for spesielle interesser. Hvis vi i det hele tatt stimulerer, skal det bare være direkte betalinger til forbrukerne.

Tesla-grunnleggeren skrev i en Twitter-tråd at selv om han støtter universell grunninntekt, mener han at all coronavirusstøtte som kommer gjennom lovgivning vil bli druknet av spesielle interesser, skriver MarketWatch.

– Målet med myndighetene bør være å maksimere folks lykke. Å gi hver person penger lar dem bestemme hva som tilfredsstiller deres behov, snarere enn å bruke lovgivningen, som skaper selvtjenende spesialinteresser, tvitret Musk.

Får kritikk

Kommentarene hans fikk mange reaksjoner fra følgere som påpekte at Musks egne selskaper har mottatt nesten 5 milliarder dollar i statlige subsidier.

I tillegg skal myndighetene i Texas nylig ha stemt for å gi Musk minst 14,7 millioner dollar i rabatt på eiendomsskatt hvis Tesla bruker minst 1,1 milliarder dollar på en foreslått gigantfabrikk nær Austin.

Andre gikk til verbalt angrep mot teknologimilliardæren – som hadde en nettoformue på 66,6 milliarder dollar på fredag ​​– for å kritisere en stimulansepakke som har potensial til å hjelpe mange millioner med å holde butikkene åpne, kjøpe mat og unngå å miste hjemmene sine. I løpet av den forrige stimulanserunden sa de fleste amerikanere at de brukte pengene til å betale regninger, etterfulgt av å sette dem i nødsparing og bruke penger på nødvendigheter som mat.