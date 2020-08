Det fremgår av de oppdaterte reiserådene til Sveriges utenriksdepartementet.

Forrige uke åpnet den norske regjeringen for reiser til Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland uten at man blir ilagt karantene ved retur. Fra før av var det åpnet for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg.

(©NTB)