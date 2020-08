Smittetilfeller akselererer i Hong Kong: – kan føre til kollaps

Bekreftede tilfeller av coronasmittede i Hong Kong har steget kraftig i juli, med en ny daglig rekord på 145 tilfeller rapportert denne uken, ifølge CNBC.

Nå frykter regjeringssjef Carrie Lam at akselereringen kan overbelaste helsetjenester og koste liv.

«Vi er på grensen til et utbrudd i stor skala, som kan føre til et kollaps av sykehussystemet vårt og koste liv, spesielt for eldre», sier Lam ifølge CNBC.

Onsdag oversteg antall bekreftede smittede i Hong Kong 3000 mennesker, etter at 118 nye tilfeller ble bekreftet.

Hong Kong var opprinnelig relativt lite påvirket av viruset, til tross for at byen befinner seg i nærheten av Wuhan i Kina, hvor infeksjoner ble oppdaget første gang i 2019. Hong Kong var i stand til å unngå å pålegge lockdown, mens mange andre land innførte restriktive sosiale distansetiltak.

Nye og strengere sosiale distanseregler trer imidlertid i kraft i byen i dag, med et forbud mot samlinger av mer enn to personer og stenging av spisesteder, heter det.

«Jeg ber dere om å følge de nye sosiale distansetiltakene strengt og være hjemme så langt det lar seg gjøre. Hvis vi står samlet og jobber sammen, kan vi dempe denne epidemien igjen», sier Lam.

Den brede Hang Seng-indeksen på Hong Kong-børsen har stupt mer enn 11 prosent hittil i år.