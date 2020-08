Argentina: Har oppnådd avtale med kreditorer

Enigheten sikrer landet en betydelig gjeldslettelse, opplyste regjeringen tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

65 milliarder dollar i gjeld omfattes av avtalen. Summen tilsvarer 600 milliarder kroner.

Argentina misligholdt statsgjeld i mai i år for niende gang i landets historie. I to år har landet vært i resisjon, og etter at koronapandemien brøt ut, anslås den økonomiske tilbakegangen i år å bli på 12 prosent.

Blant Argentinas kreditorer er amerikanske Blackrock, verdens største fondsforvalter. Kreditorene har foreløpig ikke kommentert opplysningene fra den argentinske regjeringen om gjeldsavtalen.

(©NTB)