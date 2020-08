Cuba åpner opp for privat næringsliv

PRIVATE NÆRINGSDRIVENDE: Har måttet konkurrere om et høyst begrenset vareutvalg hos statlige detaljistutsalg eller på svartebørs. Nå åpner myndighetene for at de kan handle en gros. Foto: NTB Scanpix

Cubas flyplasser er fortsatt stengt for all kommersiell trafikk, og myndighetene har i stor grad greid å hindre koronaviruset fra å spre seg blant de drøyt 11 millioner innbyggerne.

Under 2.800 har til nå fått påvist smitte, og det er bare registrert 88 koronarelaterte dødsfall på Cuba.

Pandemien førte imidlertid til bråstopp for turismen på Cuba, noe som har tæret hardt på landets valutareserve.

I forrige måned åpnet myndighetene derfor for første gang opp for engroshandel, og regjeringen varslet også at landets 613.000 private næringsdrivende nå kan inngå kontrakter om import og eksport av varer – rett nok via statlige selskap som har lisens for dette.

I løpet av fire dager hadde 213 restauranteiere inngått kontrakter om kjøp av øl, mel, gjær, reker, sukker, rom og matolje til 20 prosent rabatt fra det statlige engrosmarkedet Mercabal i Havanna, kunne cubanske medier fortelle.

Hvor mange kontrakter for import og eksport som er undertegnet, har myndighetene ennå ikke opplyst.

Svartebørs

Private næringsdrivende på Cuba har tidligere måttet konkurrere om et høyst begrenset vareutvalg hos statlige detaljistutsalg, eller de har måttet ta sjansen på å kjøpe inn fra svartebørs. Dette har begrenset veksten i privat sektor, og de som har vært flinke til å sno seg, har ofte blitt gjenstand for politietterforskning.

Nå gleder de seg over de økonomiske reformene, selv om noen gir uttrykk for en viss skepsis og minner om at myndighetene i sosialiststaten tidligere har gått tilbake på slike endringer når de har innsett at noen har tjent gode penger på dem.

– Det er virkelig et godt initiativ, sier 51 år gamle Tony Baró, som eier en restaurant i Havanna-bydelen Vedado. Han er en av dem som har inngått avtale om å handle en gros.

– Det møter ikke alle forventninger ennå, men vi håper at det kommer til å gjøre det i framtida, sier han.

Flere ansatte

Cubas regjering har også lovet å tillate opprettelse av små og mellomstore private bedrifter. Inntil nå har det bare vært mulig å få lisens til å etablere enmannsbedrifter, selv om mange av dem har blomstret og hatt mange på lønningslista.

Regjeringen har også lovet å tillate økt samarbeid mellom private og statlige bedrifter ved å la private få anledning til å kjøpe fra og selge til statlige foretak.

Mange av disse reformene har vært diskutert i årevis, og flere av dem er også vedtatt, men aldri satt ut i livet.

– Vil disse tiltakene vare? Er det noe midlertidig som de vil omgjøre senere, slik de har gjort tidligere, undrer 34 år gamle Camilo Condis, som er selvstendig næringsdrivende.

USA-sanksjoner

Den cubanske regjeringen er under hardt press fra president Donald Trump, som har trappet opp sanksjonene som forgjengeren Barack Obama opphevet.

Selv om de amerikanske sanksjonene rammer hardt, har stansen i kommersiell flytrafikk rammet langt hardere i et land som turister fra hele verden har fått øynene opp for.

Den cubanske regjeringen anslår at landets bruttonasjonalprodukt i år vil krympe med 8 prosent.

– Dette er positivt, sier den 59 år gamle kaféeieren Elba Zaldívar, som har troppet opp utenfor engrosmarkedet i Havanna.

– Jeg tror at det vil bli flere produkter i framtida. Det er det cubanske folk som til slutt vil vinne på det, sier hun.

