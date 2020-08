Mediemogul arrestert i Hong Kong

Jimmy Lai ble mandag arrestert i Hong Kong som en følge av den nye sikkerhetsloven som trådde i kraft 30. juni. Lai, som eier den tabloide avisen Apple Daily, er en velkjent kritiker av myndighetene i Beijing, og har tidligere blitt arrestert for protester.

Samtidig som at Lai ble arrestert, kjørte politiet en razzia mot hovedkvarteret til Next Digital, som er eid av Lai. Next Digital driver Apple Daily, som Lai grunnla i 1995, like før Storbritannias overlevering av Hong Kong til Kina. Over 100 politimenn skal ha deltatt på razziaen, uten at det er helt klart hva de var ute etter, skriver CNBC.

Ifølge en nær medarbeider av Lai, er mediemannen arrestert på grunn av samarbeid med utenlandske myndigheter.

Mediemogulen møtte i fjor USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo i Det hvite hus for å diskutere en kontrovesiell lovgivning, som ble trukket, som ville ha gjort det mulig for myndighetene i Hong Kong å utlevere mistenkte til Kina.