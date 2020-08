Demonstrasjonene i Hviterussland herjer og nå har Putin tilbudt militær hjelp

Søndag hevdet Russland at Putin skal ha fortalt den nylig gjenvalgte presidenten i Hviterussland, Aleksandr Lukasjenko, at landet står klar med militær assistanse dersom det er nødvendig. Dette samtidig som en av de største demonstrasjonene med over 10.000 mennesker tiltok. Det skriver Reuters.

Kritikere av Lukasjenko, som har sittet som president i 26 år gammel, peker på at han hevdet at han fikk over 80 prosent av stemmene under forrige ukes valg. Dette er et unormalt høyt tall ifølge mange eksperter, og har skapt sterke mistanker om valgfusk.

Etter de store demonstrasjonene har altså Kremlin fortalt at Vladimir Putin har tilbudt Hviterussland militær støtte.