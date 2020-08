Trump vil godkjenne boring i viltreservat i Alaska

Trump-administrasjonen vil åpne for et oljelisensprogram for Arctic National Wildlife Refuge.

Ifølge innenriksminister David Bernhardt vil en godkjenning av et slikt program åpne opp for å auksjonere ut lisenser ved årsskiftet, skriver TDN Direkt.

Arctic National Wildlife Refuge er et viltreservat som ligger i det nordlige Alaska. Det har vært en pågående debatt om boring i området siden 70-tallet, og har vært ekstra aktuelt i sommer ettersom oljeindustrien i Alaska ble hardt rammet av kollapsen i oljen tidligere i år.