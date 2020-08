– En coronavaksine må bli obligatorisk

«En vaksine mot coronaviruset må bli så obligatorisk som overhode mulig», sier Australias statsminister Scott Morrison til radiostasjonen 3AW, melder CNBC.

Uttalelsen kommer etter at Australias regjering kunngjorde en avtale med medisinprodusenten AstraZeneca om en potensiell vaksine. «Australiere vil være blant de første i verden som mottar en vaksine mot viruset, hvis den viser seg å være vellykket», uttalte regjeringen.

Australia har 23.993 rapporterte smittetilfeller som følge av Covid-19, samt 450 dødsfall, ifølge de siste tallene fra Johns Hopkins University.

Vant til motstand

Morrison sier til radiokanalen at han er «vant til motstandskampanjer» fra vaksinemotstandere, spesielt etter at han etablerte «no jab, no play»-kampanjen, et lovverk som krever at barn skal vaksineres.

Statsministeren sier også at en vaksine vil bli gratis for australiere og han håper den vil være klar tidlig neste år.

«Målet er å få 95 prosent av landet vaksinert», sa Morris i en senere uttalelse.