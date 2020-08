Bill Gates har vært svært frittalende under Covid-19 pandemien og har blant annet blitt anklaget for å ha skapt viruset, noe han har tilbakevist på det sterkeste.

I et ferskt intervju med The Economist er det ikke mye optimisme å spore fra Microsoft-gründeren:

– Flere millioner mennesker vil dø i denne pandemien og det verste er foran oss, sier Gates i intervjuet, melder MarketWatch.

Så langt har nærmere 800.000 mennesker omkommet som følge av Covid-19 globalt, ifølge ferske tall fra Johns Hopkins University.

Har ikke troen på bedring ved presidentskifte

Gates påpeker i intervjuet at det vil gå verst utover fremvoksende økonomier der helsevesenet og økonomien er svake fra før. På hjemmebane irriterer teknologi-mogulen seg over at Trump nekter å gå med munnbind og at dette er feil signal ovenfor den amerikanske befolkningen. Han har heller ikke troen på at et presidentbytte vil gjøre susen.

– Jeg tror ikke en endring av administrasjonen vil få folk til å bruke munnbind, sier Gates og følger opp med at det vil være vanskelig å bygge opp igjen tilliten i befolkningen.

Bill Gates mener også at USA var uforberedt fra begynnelsen av og altfor trege med å bekjempe spredningen. Han sier derimot at «Kina gjorde en god jobb med å undertrykke viruset takket være den ganske autoritære tilnærmingen og at individuelle rettigheter ble krenket».

På den positive siden mener Gates at pandemien vil være over i slutten av 2021, siden det da vil være masseproduksjon av en rimelig effektiv vaksine. Av vaksinekandidatene mener han AstraZeneca er lengst fremme.