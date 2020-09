Et av Europas største bordeller konkurs

– Vi har kommet til veis ende, sier det ti etasjer høye Pascha-bordellets leder Armin Lobscheid til lokalavisen Express.

Rundt 120 prostituerte jobber ved bordellet, som har rundt 60 ansatte, blant dem kokker og frisører, melder BBC.

Bordellet ligger i Köln i delstaten Nordrhein-Westfalen. Der har prostitusjon blitt midlertidig forbudt siden coronautbruddet startet tidligere i år.

Lobscheid kritiserer myndighetene for ikke å ha kunnet gi et klart svar på når bransjen kan gjenoppta aktiviteten. Det har gjort at bordellet ikke har kunnet få hjelp fra bankene, ifølge Lobscheid.

Folk har fortsatt å selge sex under pandemien, men uten at det skattes av det, legger han til.

