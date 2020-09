28-åring fikk whisky av faren til bursdag hvert år - selger samlingen og kjøper hus

Det er ingen grenser for hva folk samler på. Noen hamstrer frimerker, enkelte synes mynter er interessant og entusiastene bygger vinkjellere. Whisky kan også være et utmerket samlerobjekt, noe den 28-årige Matthew Robson fra Somerset i Sør-England er et levende eksempel på.

Faren til Matthew, Pete Robson, har hvert år gitt han en 18-år gammel flaske Macallan single malt til bursdagen, som en sparegris til hans første bolig. Investeringen må sies å ha vært god ettersom de 28 flaskene nå er solgt for 44.000 pund, tilsvarende i overkant av en halv million kroner. Det gir en snittpris på 1.571 pund pr. flaske.

Til sammenligning koster en flaske med Macallan 18 rundt 300 pund, som er langt mer enn prisen på 21 pund pr. flaske faren betalte når han begynte å samle for sønnen.

«Det var litt flaks og oppfinnsomhet», sier faren til CNBC.

Sønnen har fått flere bud på samlingen og har nylig godtatt budet på 44.000 pund. Nå venter han bare på at salget formelt skal gå igjennom. Antikvitetshuset Mark Littler, som har hatt ansvar for salget og solgt hundrevis av whisky-sett, har aldri før sett en så komplett samling.

Whisky-pengene skal gå til huskjøp og Robson junior sier til CNBC at han virkelig har skjønt verdien av å sette til side et lite beløp hver måned over mange år.