Sotheby´s auksjonerer bort diamant på 102 karat - kan bli verdens dyreste

Det verdenskjente auksjonshuset Sotheby´s er kjent for å auksjonere bort en rekke eksklusive gjenstander med en prislapp som er uoppnåelig for de aller fleste. Et av de siste tilskuddene gjør ikke akkurat skam på eksklusiviteten, nemlig en D Color Flawless Oval diamant på hele 102,39 karat, melder CNBC torsdag.

Flawless er nøkkelordet her, siden det kun er solgt syv feilfrie diamanter på mer enn 100 karat i en auksjon noen gang. Diamanten vil være den nest største ovale diamanten av sitt slag i en auksjon, og Sotheby´s estimerer en pris på mellom 10 og 30 millioner dollar.

«Diamanter på hundre karat er svært sjeldne og en feilfri diamant på hundre karat er ekstremt sjelden», sier Quig Bruning, sjef for Sotheby´s smykkeavdeling i New York.

REN: D Color Flawless Diamond. Foto: Sotheby´s

Sotheby´s beskriver steinen som «størrelsen av en slikkepinne», og den skal selges på en auksjon i Hong Kong 5. oktober. Den vil også være tilgjengelig på nett fra og med tirsdag. Hvis den kjøpes på nettet vil den sannsynligvis overgå nett-rekorden for verdens dyreste smykke: et par blå og rosa diamantøredobber til 6 millioner dollar i 2016.

Diamanten ble kuttet av en grov stein på hele 271 karat, som ble oppdaget i Victor Mine i Ontario i 2018, og hele prosessen tok et år. Steinen tilhører en eliteundergruppe av diamanter kjent som «Type IIa», som er den kjemisk reneste typen diamanter med det høyeste nivået av gjennomsiktighet.