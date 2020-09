Bloomberg gir 100 millioner dollar til Biden-kampanjen i Florida

HÅPER: Tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg vil hjelpe Demokratenes presidentkandidat Joe Biden (ryggen til) å vinne mot president Donald Trump. Her fra en 19-årsmarkeringen for 11. september på fredag.

Tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg forplikter seg til å gi minst 100 millioner dollar for å hjelpe Joe Bidens presidentkampanje i vippestaten Florida.

Den sene pengegaven kommer etter en voksende bekymring for en Trump-seier i november, skriver Marketwatch. En demokratisk seier i Florida ville virkelig vært et skudd i baugen for et mulig Trump gjenvalg. Etter å gått seirende ut i både presidentvalget i 2016 og mellomvalget i 2018, føler det republikanske partiet seg forholdsvis trygge i delstaten. President Trump meldte også flytting fra demokratiske New York til «The Sunshine State» i fjor.

Michael Bloomberg, som har en anslått formue på 60 milliarder dollar, var selv en kandidat for å bli den demokratiske presidentkandidaten. Men til tross for at han brukte 1 milliard dollar på valgkampen, slet Bloomberg på meningsmålingene og han trakk seg i mars, og var raskt ute med å støtte Biden.

Bloomberg har fra før av overført 18 millioner dollar fra sin presidentkampanjen til Demokratenes nasjonal komité, og har også overførte kontorene kampanjen hans hadde i seks viktige svingstater til de lokale demokratiske partiene der.