USAs sentralbank holder renten uendret

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) kunngjorde under onsdagens rentemøte at de holder styringsrenten uendret i intervallet null til 0,25 prosent.

Slik vil sentralbanken også fortsette i flere år. I en pressemelding skriver Fed at det planlegger å holde renten uendret på nær null ut 2023.

«Fed vil ta sikte på å holde inflasjonen på et to prosents gjennomsnitt over tid», skriver sentralbanken i pressemeldingen.

I slutten av august varslet Fed at det i perioder i tiden fremover vil tolerere høyere inflasjon enn to prosent. Fremover vil altså Fed sikte mot et gjennomsnittlig inflasjonsmål, i stedet for et mål om en inflasjon på to prosent.

Avgjørelsen om uendret styringsrente var ventet, da økonomer så for seg at Fed ville gjøre det som kreves for å hjelpe landet med å hente seg inn etter virkningene av coronapandemien.

– Det ser ut til at renteøkninger tidligst vil være aktuelt i 2024, sa Michael Gregory, visesjeføkonom i BMO Capital Markets i forkant av møtet, ifølge Marketwatch.