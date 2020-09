Financial Times: Forvaltere tror på Biden-seier

Majoriteten av forvaltere tror Joe Biden vil vinne det amerikanske presidentskapet over nåværende president Donald Trump, ifølge en ny undersøkelse av britiske Survation.

Det skriver Financial Times fredag.

I undersøkelsen fra Survation ble 91 forvaltere med ansvar for til sammen 3 billioner dollar spurt, majoriteten i USA, og 60 prosent sa at de tror at Biden vil komme seirende ut av avstemningen 3. november.

48,4 prosent av respondentene spår at republikanerne vil holde på Senatet, mens 43 prosent forventer en demokratisk seier. De resterende 8,6 prosent spår uavgjort. Hele 88,5 prosent av de spurte tror at demokratene vil opprettholde sitt flertall i Representantenes hus, heter det.

Kan gi fall i aksjemarkedet

En demokratisk seier forventes av mange å stort sett være negativt for amerikanske aksjer, og potensielt også for dollaren, skriver Financial Times.

I et scenario der demokratene vinner presidentvalget og begge kongresskamrene, spår 60 prosent av respondentene at det ville være negativt for utsiktene for det amerikanske aksjemarkedet generelt, og kun 15 prosent ser på det som positivt. Byrden forventes å falle mest på verdipapirer i energisektoren – 71 prosent forventer en nedgang – mens mer enn halvparten forventer nedgang for selskaper innen helse- og finanssektoren.

En videreføring av den nåværende situasjonen derimot, med Trump som president, et republikansk senat og demokratisk majoritet i Representantenes hus, vil være bedre for aksjemarkedet, ifølge undersøkelsen. Nesten halvparten av de spurte sa at det ville være positivt for amerikanske aksjer, ifølge Financial Times.