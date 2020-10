Mark Cuban er kjent som en amerikansk gründer, og eier blant annet Dallas Mavericks, et basketballag i NBA, og er styreformann i HDNet, et HDTV kabelselskap. Han er også kjent for å ha gjort store penger på salget av Broadcast.com til Yahoo! under dotcom-boblen, en transaksjon som gjorde han til milliardær.

Cuban er også politisk engasjert og uttalte i mai at amerikanske myndigheter må trå på den økonomiske gasspedalen for å redde små bedrifter.

Gründeren mente at Paycheck Protection Program ikke var solid nok og at myndighetene burde dele ut en sjekk på 1.000 dollar, tilsvarende knappe 10.000 kroner, hver andre uke, til hver av de 128 millioner husholdningene.

Et krav til husholdningene skal være at sjekken må brukes innen ti dager, ifølge Cuban.

Planen, som vil koste rundt 500 milliarder dollar, ble det ikke noe av, men med en stimulipakke på trappene mener Cuban at det fortsatt ikke er for sent å ta igjen det tapte.

«Vi trenger tiltaket like mye nå, som tilbake i mai», sier milliardæren til CNBC.

Dallas Mavericks-eieren påpeker at det er to ulike økonomier i USA akkurat nå: de som holder hodet over vannet rent økonomisk og de som ikke klarer det. «Vi må hjelpe de som sliter, og vi må gjøre det nå», avslutter han.