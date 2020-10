Bedre stemning før Brexit-forhandlinger

EU og Storbritannia møtes til forhandlinger denne uken etter det som har vært en litt trøblete måned, etter at Boris Johnons regjering kom med lovutkast som ville undergravd allerede inngåtte skillsmisseavtaler med EU.

En EU-forhandler sa imidlertid at stemningsmusikken var litt bedre etter at Storbritannias Brexit-forhandler Michael Gove uttrykte tillit til å sikre en handelsavtale.

– Det er på høy tid at forhandlingene går fremover. Vi må gjøre fremskritt i spørsmål som like konkurransevilkår, fiskeri og styring, sa diplomaten til Reuters.

Må ha avtale innen november

– Storbritannia må fortsatt gjenopprette tilliten etter kaoset som kom på grunn av lovforslaget om det indre marked, sier diplomaten.

Michael Gove skal denne uken møte visepresidenten i EU-kommisjonen, Maroš Šefčovič fra Slovakia, for at de skal gå igjennom skillsmissetraktaten og se på de omstridte nye britiske lovene. Før handelssamtaler ledet av EUs Michel Barnier og Storbritannias David Frost gjenopptas i Brussel tirsdag.

EU-ledere skal møtes i Brussel i slutten av uken, og det forventes at de vil godkjenne flere forhandlinger før sitt neste toppmøte 15.-16. oktober. EU mener man må ha sikret en avtale innen utgangen av oktober eller i starten av november, for å gi nok tid til ratifisering av Europaparlamentet og noen nasjonale parlamenter, slik at en avtale kan tre i kraft fra 2021 når Storbritannias post-Brexit-overgangsperiode slutter.