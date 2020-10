Musk utelukker ikke Trump

– La oss bare se hvordan debattene går... Jeg tror det som kommer til å avgjøre ting for USA, svarte Elon Musk da han fikk spørsmål om hvorvidt han ville stemme på Trump.

Musk ble mandag intervjuet på New York Times-podcasten «Sway» av Kara Swisher, da programlederen stilte han spørsmålet som mange av lytterne ville ha svaret på.

Bidens valg å tape

MÅ VÆRE TILSTEDE: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, mener Elon Musk. Foto: Bloomberg

Musk mener at debattene vil være avgjørende for hvem han og mange andre i USA stemmer på, og tenker da på hvordan blant annet demokratenes presidentkandidat Joe Biden vil fremstå.

– Jeg tror folk bare vil se om Biden har taket på det. Hvis han har det, vinner han sannsynligvis, sier Musk, og legger til at det er Bidens valg å tape.

Musk fortsatte med å forklare hvorfor han har en blandet følelse overfor president Trump og hva han til slutt kan bety for sin elbilvirksomhet.

– Jeg har snakket med presidenten om bærekraftig energi mange ganger, og faktisk er det tider han har vært støttende, men på slutten av dagen, har han fått mye mer støtte fra olje- og gassindustrien fordi den er mye større, sier Musk og legger til: – Elbilindustrien er liten.

Støttet Kanye West

Musks kommentarer kan komme som en overraskelse for noen, med tanke på at han lenge har kjempet for bærekraftig energi og mot klimaendringer, noe som ikke kan sies å ha vært en prioritert for Trump-administrasjonen. Imidlertid har presidenten og Tesla-gründeren nylig vist seg å være på god fot med hverandre igjen. Tidligere i år deltok Trump på SpaceX- og NASA-oppskytingen i Florida, og han forsvarte offentlig Musks oppfordringer om å gjenoppta produksjonen ved Teslas anlegg i California midt under pandemien.

Musk beskriver selv sine politiske synspunkter som sosialt veldig liberal, og litt til høyre for sentrum økonomisk.

– Økonomisk til høyre for sentrum, kanskje eller sentrum? Jeg vet ikke. Jeg er selvfølgelig ikke kommunist, sier han.

Musk har tidligere i løpet av årets presidentvalgkamp støttet andre kandidater som Andrew Yang og Kanye West.

Den første debatten mellom Joe Biden og Donald Trump går av stabelen natt til onsdag norsk tid.