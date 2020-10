Økonomisk smell på flere hundre millioner kroner for den britiske kongefamilien

Det britiske kongehuset, der dronning Elizabeth II troner på toppen, ligger an til å tape 35 millioner pund, tilsvarende 422 millioner kroner, som følge av pandemien, melder CNBC.

Michael Stevens styrer kongehusets økonomi og uttaler at coronaviruset vil påvirke «det kongelige tilskuddet», som utbetales fra myndighetene og er finansiert over skatteseddelen. Den årlige fortjenesten fra Crown Estate, som er porteføljen av eiendom og landområder, fra de foregående to årene brukes blant annet for å beregne tilskuddet.

Stevens påpeker at tilskuddet ikke kan reduseres, til tross for at det ligger an til en økonomisk nedtur. For årene 2022 og 2023 vil tilskuddet holdes på 86,3 millioner pund, mens det ligger på 82,4 millioner pund i år.

På grunn av det ventede inntektsfallet vil oppussingsprosjektet i Buckingham Palace motta mindre tilskudd, nærmere bestemt 20 millioner pund. Det tiårige prosjektet ble estimert til å koste 369 millioner pund, men finansieringen nedjusteres nå til 349 millioner pund.

Royal Collection Trust (RCT), som er veldedighetsorganisasjonen som opprettholder monarkiets kunstsamling, finansieres ved hjelp av besøkende og turister. Her vil det bli et drastisk inntektsfall som følge av de globale reiserestriksjonene.

«Dette utgjør hoveddelen av det forventede inntektsfallet», sier Stevens.

Kongehusets økonomisjef legger også til at de ikke har tenkt å be om ekstra finansiering, men vil håndtere det gjennom «egen innsats og effektivitet».