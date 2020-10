EU-kommisjonens president i isolasjon

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier at hun har satt seg selv i isolasjon til tirsdag, etter at hun var til stede på et møte hvor en av deltagerne har testet positivt på Covid-19, skriver Reuters.

– Jeg er blitt informert om at jeg deltok på et møte sist tirsdag hvor en av deltagerne i går testet positivt for coivd-19. I samsvar med gjeldende forskrifter er jeg derfor selvisolerende til i morgen tidlig, skriver von der Leyen på Twitter.

EU-kommisjonens president legger til athun testet negativt for covid-19 på torsdag og skal igjen bli testet i dag.