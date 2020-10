FOX: Trump godkjenner ny redningspakke

Den økonomiske rådgiveren i Det hvite hus, Larry Kudlow, uttaler at president Trump har godkjent en ny versjon av en redningspakke, to dager etter at han brått avlyste forhandlingene ny økonomisk støtte for amerikanske arbeidere og bedrifter.

Det opplyser FOX Business.

– Presidenten har godkjent en revidert pakke. Han ønsker å gjøre en avtale, sa Kudlow under et intervju med FOX Business.

Trump skal ha gitt finansminister Steven Mnuchin tillatelse til å legge frem en krisepakke verdt 1.800 milliarder dollar overfor demokratenes Nancy Pelosi.

Det tilsvarer 16.400 milliarder norske kroner, og markerer en økning fra 1.600 milliarder som administrasjonen tidligere hadde støttet.