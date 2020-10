Leger og sykepleiere fortviler over coronaskepsis i USA

Å behandle syke og døende er ikke den vanskeligste delen av jobben for intensivsykepleier Amelia Montgomery mens koronapandemien sprer seg raskt i republikansk-dominerte delstater.

Enda vanskeligere er det å håndtere pasienter og pårørende som mener at viruset er et påfunn, og som nekter å respektere nødvendige tiltak som munnbind og sosial distansering.

Noen forlanger også å bli behandlet med hydroksyklorokin, en malariamedisin som president Donald Trump har skrytt av, men som legene sier ikke har noen virkning mot viruset som hittil har kostet 215.000 amerikanere livet.

Nekter å testes

Montgomery befinner seg nå, som mange andre leger og sykepleiere, i en virkelighet der krisens politiske sider legger hindringer i veien for behandlingen. Noen pasienter nekter til og med å testes.

Det er fortsatt uklart hvilken virkning Trumps sykdom får på folks holdninger, men noen leger er ikke optimistiske. Etter noen dagers behandling på et militærsykehus tvitret presidenten:

– Ikke vær redd for covid, ikke la det dominere livet, jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, sa han.

Slapp løs frustrasjonen

Etter et spesielt slitsomt skift på koronaavdelingen ved Cox South-sykehuset i Springfield i Missouri slapp Montgomery løs sin frustrasjon på Facebook over syke pasienter som nekter å holde sosial avstand. Sykehuset delte senere innlegget på sin hjemmeside.

Hun klagde over pasienter som krever hydroksyklorokin og som tror at bare folk med underliggende sykdommer kan bli syke av koronaviruset.

– Folk flest kan ikke forstå eller forestille seg det som vi ser. Det er det mest frustrerende for oss, og det sliter, sier Montgomery i et intervju.

Kamp mot virusskeptikere

Å kjempe mot virusskeptikere er en kamp som utkjempes over hele USA og særlig er en utfordring i republikanskdominerte delstater.

På Augusta University Medical Center i Georgia har de måttet håndtere pasienter som prøver å omgå munnbindpåbudet med fiskenett og andre materialer med huller i. Folk har også dukket opp med videokamera for å dokumentere at viruset er løgn og bløff.

Det sier overlege Phillip Coule, som selv har vært koronasyk og har sett to kolleger dø av viruset.

– Bare forestill deg at du behandler dine egne kolleger som dør av sykdommen, mens du prøver å beskytte deg selv og familien din og må håndtere en sykdom man vet så lite om, og så kommer noen og forteller deg at alt du har drevet med den dagen, er bare bløff. Det tar på følelsesmessig, sier han.

Noen innser

Han sier at noen skeptikere, inkludert noen som har kranglet med ham på Facebook, innser at de tok feil når de blir syke selv. Og han merker at det er færre som helt avviser viruset etter at Trump ble syk.

– Det er beklagelig at presidenten fikk sykdommen. Men det gjør det i det minste vanskeligere for dem som støtter presidenten, å si at sykdommen ikke eksisterer, sier han.

Men han frykter også at folk kan få feil inntrykk av hvor alvorlig viruset er etter det som skjedde med Trump.

– Folk kan trekke den konklusjon at risikoen for en 74-åring er lav når risikoen for en 74-åring i virkeligheten er ganske høy, sier han.

Ingen forhåpninger

Beth Oller, som driver legekontor sammen med ektemannen i Rooks County på landsbygda i Kansas, har heller ikke store forhåpninger om at Trumps diagnose forandrer mye i hennes nærområde, der smitten øker, mange avviser munnbind, og det har vært flere bryllup med hundrevis av gjester de siste ukene.

– Ingenting av det han har sagt siden han ble syk, har vært til hjelp. Tvert imot, sier hun og viser til hvordan han tok av seg munnbindet så snart han var tilbake i Det hvite hus.

– Det eneste han gjorde, var å fortsette å vise folk at alt vi sier, er en overdrivelse og en overreaksjon. For meg som lege, er det så forbannet frustrerende, sier hun.

Fikk sparken for å advare

I Iowa ble hjemmesykepleier Lisa Dockery sparket fra jobben sin med å passe på en gutt med alvorlig handikap etter å ha kommet på kant med foreldrene hans som mener at koronaviruset er en bløff.

Kranglingen startet fordi foreldrene nektet å bruke munnbind i nærheten av gutten, enda hun prøvde å få dem til å forstå at guttens liv var i fare fordi han har pusteproblemer og er avhengig av intravenøs næring, ifølge rettsdokumentene.

Saken endte med at hennes tidligere arbeidsgiver ble dømt til å betale arbeidsløshetstrygden hennes.

Også under spanskesyken

Gary LeRoy, som er leder for Akademiet for familieleger, sier han ikke er overrasket over at det er så vanskelig å overbevise folk. Han viser til at det var mye av det samme under spanskesyken som kostet titalls millioner mennesker livet over hele verden for 100 år siden.

– Når man ser på menneskehetens historie, er det det samme som skjer hver gang. I krig, sult, sykdom, det kommer alltid til å være et segment av befolkningen som ikke tror at krigen eksisterer selv når bombene faller rundt dem, sier han.

